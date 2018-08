Yksi mahdollinen selitys Putinin sopuisaan esiintymiseen Niinistön rinnalla: Venäjän johtaja on hyväksynyt Suomen ja Venäjän suhteiden nykytilan uudeksi normaaliksi Ympäristö on tietenkin itsessään tärkeä aihe, mutta se on myös poliittisesti sopiva. Nykyisessä tilanteessa, kun pakotteet vaikuttavat kauppaan ja esimerkiksi Krimistä kannat eroavat täysin, ympäristöasioissa voidaan saada aikaan pieniä mutta näkyviä edistysaskelia.