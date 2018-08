Ulkomaat

Europol sulki Euroopan suurimman laittoman kilpikonnien jalostusfarmin

on sulkenut Espanjasta löytyneen Euroopan suurimman laittoman kilpikonnafarmin, Europol tiedottaa.Espanjan kansalliskaartin johtamassa operaatiossa Baleaarien saariryhmältä löytyneeltä farmilta pelastettiin noin 1 100 kilpikonnaa ja noin 750 kilpikonnan munaa. Farmilla jalostettiin lukuisia kilpikonnalajeja.Kolme ihmistä on pidätetty ja kolme muuta on otettu kiinni operaation yhteydessä.löydettyjen kilpikonnalajien joukossa oli 14 viidestäkymmenestä maailman uhanalaisimmista kilpikonnalajeista. Osaa farmilta löydetyistä lajeista uhkaa kuoleminen sukupuuttoon.Viranomaisten arvion mukaan farmilta löydettyjen kilpikonnien ja kilpikonnan munien arvo on yhteensä noin 600 000 euroa. Joidenkin lajien kohdalla yksittäisten kilpikonnien arvo on jopa 10 000 euroa.sulkemiseen johtanut operaatio sai alkunsa helmikuussa 2017, kun Espanjan kansalliskaarto takavarikoi Mallorcan lentokentällä kilpikonnakuljetuksen. Takavarikoidussa kuljetuksessa olleet kilpikonnat eivät vastanneet kuljetuksen selvitykseen annettuja tietoja.Europolin mukaan kiinni otetut henkilöt hankkivat kilpikonnia jalostusfarmille salametsästämällä niitä. Epäillyt myös väärensivät asiakirjoja, joiden mukaan kilpikonnat kuuluisivat farmille.Jalostusfarmin omistajat olivat tehneet tiivistä yhteistyötä barcelonalaisen eläinkaupan kanssa. Eläinkauppa oli erikoistunut eksoottisiin eläimiin, ja sitä hyödynnettiin kilpikonnien salakuljettamisessa.