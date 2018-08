Tuhannet portugalilaiset uskoutuvat Maria Adelaidelle, joka on maannut muumioituneena arkussa yli sata vuotta –”Poikkeamme tänne joka viikko lenkkeillessä, satoi tai paistoi”

Ulkomaat

Tuhannet portugalilaiset uskoutuvat Maria Adelaidelle, joka on maannut muumioituneena arkussa yli sata vuotta

Arcozelo.

Vainaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Nukun

Kappelin

Lasikaapit

Pereira

Kappelin