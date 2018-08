Anna Žīgure saapui vuonna 1991 Helsinkiin suurlähettiläänä ilman lähetystöä ja asuntoa – turkkikin piti lainata ystävältä presidentti Koiviston tapaamista varten

Ulkomaat

Anna Žīgure saapui vuonna 1991 Helsinkiin suurlähettiläänä ilman lähetystöä ja asuntoa – turkkikin piti lainat

oli syksyllä 1991 nimitetty Latvian Helsingin-suurlähettilääksi, hän haki ohjeita maansa ulkoministeriöstä ja kysyi korkealta virkamieheltä, mikä on Latvian ulkopoliittinen linja. ”Latvian ulkopoliittinen linja on suora”, esimies vastasi.Vastaus kuvastaa, millaisesta nollatilasta alkoi rakentua itsenäiseksi palanneen Latvian koko politiikanteko.Ei ollut vakiintuneita rakenteita tai peruslinjaa. Oli juuri päästy eroon Neuvostoliitosta. Nyt oli vain improvisoitava.sai suurlähettiläs alkaa työnsä Helsingissä. Anna Žīgure saapui joulukuussa 1991 lautalla Tallinnasta, ja miltei ensi töikseen hän luovutti valtuuskirjansa presidentti. Linnaan täytyi pukeutua vähän fiinimmin, ja apua tarjosivat suomalaisystävätja: Pirkko lainasi Annalle turkin.Žīguren tulevat tehtävät vaativat improvisaatiota nekin – ja siihen hän oli omiaan.”Oli pakko tehdä lukuisia päätöksiä päivittäin, vähin resurssein, ja käytännön tilanteissa totuin nopeisiin ratkaisuihin. Vastuunoton pakko opetti”, Anna Žīgure kertoo Helsingissä, minne hän on piipahtanut kesämatkalle miehensäkanssa.”Diplomaattina työni oli tietysti elvyttää Latvian Helsingin-lähetystö ja saattaa ennalleen ne suhteet, jotka olivat olleet poikki yli neuvostoajan, viisikymmentä vuotta.”Alkuun hänellä ei ollut asuntoakaan, ja lähettiläs asustijaluona Kampissa. Lähetystö aloitti pienesti Kulttuurirahaston vuokratiloissa Bulevardilla.Žīgure oli ensimmäinen uusista balttilähettiläistä, mutta lähetystörakennusta uupui. Virolla oli lähetystötalo, muttei lähettilästä. Suomen hallitus oli päättänyt kustantaa Latvian vanhan lähetystörakennuksen kunnostuksen, ja korjattu talo Eirassa saatiin käyttöön kesällä 1995.Suomessa vietetyt kuutisen lähettiläsvuotta – kaksi vuotta diplomaattikunnan vanhimpana – olivat menestys Žīgurelle. Suomea taitava, epämuodollinen ja energinen suurlähettiläs huomioitiin laajalti etenkin, kun hän kiersi puhumassa ympäri maata. Latvialle satoi good williä.jatkanut lähettiläänä muualla, Anna Žīgure?”Minulle kyllä tarjottiin lähettilään paikkoja ja muuta työtä, presidenttiehdokkuutta myöten”, hän paljastaa.”Mutta halusin oman vapaan elämän, jossa saan itse täyttää almanakkani. Kaipasin kirjoittamisen ja kääntämisen pariin, samoin kuin elämään ja vaikuttamaan rivikansalaisena uudessa Latviassa.”Uuden Latvian kaipuun ymmärtää, sillä Neuvosto-Latvia oli kohdellut kaltoin hänenkin sukuaan.Žīguren äidinisäoli ennen sotaa ollut Latvian kuuluisimpia runoilijoita, mutta neuvostokomento pyyhki hänet täysin kansallisesta kaanonista.Samoin kävi äidinäiti, runoilija hänkin, joka vielä 66-vuotiaana passitettiin vankina Siperiaan. Hän palasi, osin halvaantuneena.Vastoinkäymisiä oli myös Anna Žīguren omilla vanhemmilla.”Varsinkin äitini eli ainaisessa pelossa ja kaikista kokemuksistaan syvästi traumatisoituneena”, Žīgure kertoo.”Oman lapsuuteni koin onnellisena, vaikka se aineellisesti oli hyvin vaatimatonta. Puuttuvaa vapautta ei osannut kaivata, kun Riianlahden rannassa ei vielä tajunnut miettiä, onko merellä ehkä toinenkin ranta.”mentaliteettia rasittaa yhä neuvostoajan perintö, Žīgure sanoo. Puolen vuosisadan nöyryyttävä jakso heijastuu ihmisissä passiivisena alistuneisuutena ja toisaalta madaltuneena moraalikynnyksenä.Alttius korruptiolle jäytää yhteiskuntaa. Žīgure on osallistunut kampanjoihin lahjontaa vastaan ja avoimuuden puolesta. Uusia huipputason skandaaleita ilmenee tavan takaa, viimeksi Latvian valtionpankin pääjohtaja pidätettiin keväällä epäiltynä korruptiosta.Kansantalous ei ole kehittynyt toivotusti. ”Kun vapaus 1990-luvulla koitti, arvelin meidän saavuttavan läntisen elintason noin viidessätoista vuodessa. Olin ylitoiveikas.”Hänen mielestään 1990-luvulta alkaen nuoriin ikäpolviin on tarttunut rahalla saa kaiken -ajatustapaa, joka vallitsee nykyään liiaksi. Taloudelliset seikat ovat toki tärkeitä, mutta niitä ei saisi päästää säätelemään ja hallitsemaan kaikkia yhteiskunnallisia arvoja.