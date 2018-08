Ulkomaat

Hotelli paloi Kiinassa – ainakin 19 ihmistä kuollut

Koillisessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miljoonakaupunki

Kiinassa Harbinin kaupungissa sijaitsevassa hotellissa syttyi lauantaina tulipalo, jossa kuoli 19 ihmistä. 23 ihmistä on viety tulipalon jäljiltä sairaalaan, kertoo uutistoimisto Reuters nojaten paikallisviranomaisten tietoihin.Aiemmin tulipalon uhriluvuksi ilmoitettiin 18, mutta luku nousi yhden ihmisen kuoltua vammoihinsa sairaalassa.Palo syttyi kello 4.30 paikallista aikaa nelikerroksisessa Bailong Hot Springs Leisure -hotellissa, joka on edullinen kylpylähotelli. Kuumien lähteiden lähietäisyydessä sijaitsevan hotellin asiakaskuntaan kuuluvat erityisesti kiinalaiset turistit.Viranomaiset tutkivat tulipalon syttymisen syytä. Kansan päivälehden tietojen mukaan tulipalo lähti leviämään hotellin toisessa kerroksessa sijaitsevasta keittiöstä.Tulipalo ehti kolmen tunnin aikana levitä hotellissa 400 neliömetrin laajuiselle alueelle ennen kuin pelastusviranomaiset saivat sen taltutettua, kertoo Kiinan valtakunnallinen televisioyhtiö CCTV.Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun rakennusten turvallisuussäännökset puhuttavat Kiinassa. Viime marraskuussa asuinhuoneistosta levinnyt tulipalo tappoi niin ikään 19 ihmistä.Kiinan viranomaiset kertoivat CCTV:n mukaan käynnistävänsä maanlaajuiset paloturvallisuustarkastukset esimerkiksi hotelleissa, saunatiloissa, sairaaloissa, kouluissa ja ostoskeskuksissa.Harbin on Heilongjangin maakunnan pääkaupunki. Harbin on tunnettu sen venäläis- ja eurooppalaisvaikutteisesta arkkitehtuuristaan. Kaupunki on ollut 1900-luvun alkupuolella venäläisten laajasti asuttama.