YK:n raportti syyttää Myanmarin asevoimien komentajaa kansanmurhasta

YK vaatii Myanmarin asevoimien komentajaa vastuuseen rohingya-vähemmistöön kohdistuvasta kansanmurhasta.



YK katsoo, että asevoimien komentajan lisäksi kansainvälisen tutkinnan pitäisi kohdistua myös viiteen muuhun korkea-arvoiseen asevoimien edustajaan.



YK:n ihmisoikeusneuvoston käynnistämän selvityksen mukaan tutkinnassa pitäisi selvittää, ovatko he syyllistyneet esimerkiksi rikoksiin ihmisyyttä vastaan.



Myanmarista on paennut Bangladeshiin yli 700 000 rohingya-vähemmistöön kuuluvaa ihmistä. Myanmar on kiistänyt syytökset siitä, että maassa olisi meneillään etninen puhdistus.