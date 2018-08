Äärioikeisto ryntäsi kadulle jahtaamaan ulkomaalaisen näköisiä kostoksi puukotuksesta Saksassa – Maan johto hätkähti: ”Ei tilaa oman käden oikeudelle”

Ulkomaat

Äärioikeisto ryntäsi kadulle jahtaamaan ulkomaalaisen näköisiä kostoksi puukotuksesta Saksassa – Maan johto hä

Berliini

Verkossa

Tapahtumat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Silminnäkijät

Väkivaltainen

Chemnitzissä