Ulkomaat

Mennyt palasi Saksassa – Äärioikeisto lähti kosto­retkelle ja näytti, että sen uhka on otettava todesta

Saksa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Chemnitzissä

Oikeusvaltiossa

Äärioikeiston

Chemnitzin tapahtumat viime päiviltä jäävät Saksan uuden jakautumisen historiaan. Kun ääri­oikeisto vyöryy kaduille ja jahtaa ulko­maalaisen näköisiä ihmisiä pahoin­pidelläkseen nämä, ei kyse enää ole kärjistyneestä keskusteluilmapiiristä vaan kriisistä.Chemnitzissä poikkeuksellista on se, että äärioikeistoa tukevat mielenosoittajat olivat valmiita rikkomaan perusoikeuksia ja käyttämään väkivaltaa sattumanvaraisiin ihmisiin, jotka valikoituivat uhreiksi ulkonäkönsä vuoksi.Kun kansalaiset lähtevät kostoretkille ja lynkkaamaan ulkomaalaisten näköisiä, oikeusvaltio on epäonnistunut ja vakavassa kriisissä. Kyse ei ole mielenosoituksesta tai sananvapaudesta, vaan vainosta ja rikollisesta toiminnasta.on vakavassa paikassa.Chemnitz osoitti hyvin konkreettisesti, miten pieni askel lopulta on loikata oikeusvaltiosta barbariaan ja oman käden oikeuteen. Chemnitzissä verkossa kierroksia kerännyt muukalaisviha ja väkivaltafantasiat muuttuivat todeksi.Uusnatsien iskulauseita huutava aggressiivinen satojen ihmisten joukko vyöryi sunnuntaina läpi Chemnitzin keskustan. Käsiä nousi natsitervehdyksiin. Käynnissä oli ihmisjahti, jossa uhreiksi kelpasivat satunnaiset ulkomaalaisilta näyttävät ohikulkijat. Poliisi oli voimaton – tilanne ei ollut sen hallussa.Kysymyksiä riittää. Miten on mahdollista, että väkivaltaan valmis äärioikeisto onnistui saamaan liikkeelle 800 ihmistä? Miten joukko pääsi vyörymään läpi Chemnitzin? Ja mitä tapahtui maanantai-iltana?Mellakkapoliisi ei silloinkaan pystynyt estämään maahanmuuttoa vastustavien ja eri äärioikeistolaisiin ryhmiin kuuluvien mielenosoittajien ja uusnatseja vastustavien vastamielenosoittajien yhteenottoa. Useita ihmisiä joutui sairaalaan.nähtiin käänne Saksan äärioikeiston nousussa. Mennyt on palannut.Se, että näyttämönä on juuri Chemnitz, ei yllätä. Entinen Itä-Saksa sosiaalisine ongelmineen on kuin malliesimerkki siitä, mitkä syyt johtavat uusäärioikeiston nousuun. Juuri Saksin osavaltio on se, missä äärioikeisto tekee itsestään salonkikelpoista. Täältä kumpusi Saksan uuden oikeistopopulistinen Vaihtoehto Saksalle -puolueen eli AfD:n nousu Saksan liittopäiville. Ensi vuoden osavaltiovaaleissa AfD saattaa nousta jopa osavaltion suurimmaksi puolueeksi.Äärioikeisto osaa verkossa ja sosiaalisessa mediassa puhutella monin tavoin perinteisiin puolueisiin turhautuneita kannattajiaan. Se tarttuu myös taitavasti juuri maahanmuuttajien tekemiin rikoksiin.Chemnitzissä äärioikeisto välineellisti nopeasti järkyttävän väkivallanteon.Varhain sunnuntaiaamuna Chemnitzissä oli joukkotappelu, johon osallistui useita ihmisiä. Yksi mies kuoli ja kaksi loukkaantui veitseniskuista. Poliisi otti maanantaina kiinni puukotuksesta epäiltyinä kaksi miestä. Toinen heistä on afganistanilainen ja toinen irakilainen. Uhrit olivat Saksan kansalaisia.Äärioikeisto näki tilaisuuden. Maahanmuuttajat tappoivat saksalaisen – sama se, mikä uhrin tausta tai poliittinen kanta oli. Ja väki lähti liikkeelle. Ja miksei lähtisi?kansalaisten turvallisuudesta vastaaminen ja rikosten selvittäminen on poliisin ja oikeuslaitoksen tehtävä. Siltä voi myös vaatia turvallisuudesta huolehtimista – ja poliisin toiminnan arvostelu on myös Chemnitzissä osin oikeutettua.On myös selvää, että eri motiivein toimivat poliittiset toimijat lietsovat maahanmuuttajien tekemillä rikoksilla vihaa kaikkia maahanmuuttajia kohtaan. On myös ymmärrettävää, että osa ihmisistä purkaa turhautumistaan maahanmuuttopolitiikkaan lähtemällä osoittamaan mieltään maahanmuuttajan tekemän rikoksen jälkeen. Mutta on eri asia osoittaa mieltä kuin vainota ja käyttää summittaista väkivaltaa. Se on anarkiaa.vyöry Chemnitzin kaduilla on vakava osoitus perinteisten puolueiden kyvyttömyydestä vastata äärioikeiston nousuun. Poliitikkojen avuttomuus sen edessä, että uusnatsit valtaavat kaupungin ja pyörittävät sitä pelolla, kertoo Saksan muuttuvan vauhdilla.Suunta on juuri nyt vaarallinen. Hyvää Chemnitzin kaaoksessa on se, miten tiukasti valmius väkivaltaan nyt tuomitaan. Äärioikeisto näytti, että sen uhka on otettava todesta.