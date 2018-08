Ulkomaat

Ruotsi aikoo käyttää miljardeja lisäpoliiseihin – Suomen poliisi pärjää puolella väkimäärällä ja nauttii vahve

Ruotsin kokoomus

Miljardisatsausten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Ruotsalaisten turvattomuuden tunne on kasvanut.”

Pohjoismaisessa

Palkkausnokittelun

”Mitä enemmän on poliiseja kansalaista kohti, sitä vähemmän poliisiin yleensä luotetaan.”

Totta kai

Poliisikorkeakoulun