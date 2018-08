Syyrian sodan viimeinen luku on käsillä – ”Siitä voi tulla pahempaa kuin mitä näimme Aleppossa, Itä-Ghoutassa ja Raqqassa”

Ulkomaat

Syyrian sodan viimeinen luku on käsillä – ”Siitä voi tulla pahempaa kuin mitä näimme Aleppossa, Itä-Ghoutassa

Syyrian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Idlib

Idlib

Taisteluista

Idlibin

Idlibissä

Turkkilaisten

Idlibin siviilit pelkäävät jääneensä loukkuun – ”Istumme ja odotamme, mikä on lopullinen kohtalomme”

Idlibin

Abu Ahmad

Itä-Ghoutan

Abu Ahmad

Nyt