Satojen kuolleiden merikilpikonnien rypäs löydettiin takertuneena kalastusverkkoon Meksikossa

300 uhanalaista merikilpikonnaa löydettiin kuolleina kalastusverkkoihin takertuneina Meksikossa. Kalastajat löysivät suuressa ryppäässä kelluneet kuolleet kilpikonnat Tyynestä valtamerestä Oaxacan osavaltion pikkukaupungin edustalta tiistaina.Paikalta otettu video näyttää meren pinnalla kelluvien kilpikonnien alkaneen jo mädäntyä.Etelänbastardikilpikonniksi tunnistetut eläimet on luokiteltu uhanalaisuusluokitukseltaan vaarantuneiksi. Ne elävät lämpimissä vesissä ja vaeltavat vuosittain tietyille rannoille munimaan. Ne ovat noin 75 senttimetriä pitkiä ja painavat noin 45 kiloa.elää kuusi maailman seitsemästä merikilpikonnalajista, ja maa on sitoutunut harvinaisten eläinten suojeluun. Merikilpikonnien tappamisesta seuraa rangaistus. Liittovaltion ympäristönsuojeluviranomaiset ilmoittivat tutkivansa 300 kilpikonnan kuolemaa.Viranomaiset kertoivat aiemmin tutkivansa myös toista merikilpikonnien joukkokuolemaa. 113 kilpikonnaa löydettiin kuolleina Chiapasin osavaltiossa elokuun puolessa välissä. Joukossa oli myös suuria liemikilpikonnia, jotka voivat painaa jopa 200 kiloa. Joukkokuoleman aiheuttajaa tutkitaan yhä, mutta asiantuntijat epäilevät syyksi tukehtumista, kalakoukkuja tai haitallista levää.Lähes kaikki merikilpikonnalajeista on luokiteltu uhanalaisiksi. Lajeja uhkaa ihmisten toiminta, kuten metsästys ja kalastusverkkoihin juuttuminen. Myös mereen päätynyt muovi aiheuttaa merikilpikonnille ongelmia.