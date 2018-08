Ulkomaat

Suomalainen Jaana Tigonen, 30, joutui jättämään kotinsa Indonesian maan­järistyksissä ja pyysi suomalaisia apu

Lasit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Neljä

Evakuoinnissa

Matkalla

Aamulla

Seuraavaksi

Tigonen

Tigonen

Seuraavaksi

hajalla, jääkaappi kyljellään maassa, hyllyt poissa paikoiltaan.Jaana Tigonen ehti nähdä maanjäristyksen tuhot ravintolassaan Gili Trawanganin saarella juuri ennen pakoa.”En vielä tiedä, miten niille on käynyt”, Tigonen kertoo HS:lle evakosta miehensä perheen luota Indonesiasta Lombokin saarelta. Hän ei ole voinut palata kotiinsa lähes kuukauteen.”Suunnitelmissa on, että pääsisimme perjantaina käymään siellä. Olen luottavainen, että rakennukset ovat pystyssä.”vuotta Indonesiassa asunut Tigonen, 30, ja hänen miehensä Rahmat evakuoitiin 7. elokuuta voimakkaan maanjäristyksen jälkeen.Useat peräkkäiset järistykset ovat tappaneet Indonesiassa jo yli 550 ihmistä ja 350 000 ihmistä on paennut kodeistaan.Kuukausi ensimmäisten järistysten jälkeen pienempiä jälkijäristyksiä tulee Lombokin alueella yhä. Osa paenneista ihmisistä on päässyt palaamaan kotiseuduilleen, mutta ne, joiden talot sortuivat suurimpien järistysten voimasta, joutuvat yhä turvautumaan pressuista rakennettuihin hätärakennelmiin.taakse jäivät Tigosen koti ja kaksi omaa vegaaniravintolaa. Toinen niistä avattiin vain muutama kuukausi sitten.Tigonen piirsi uuden ravintolan suunnitelmat itse. Jo silloin mielessä oli, että rakenteista tehdään varmuudeksi tukevat ja puiset, Indonesia kun sijaitsee tunnetulla järistysalueella.Kesän järistykset olivat silti järkytys.”Ikinä ei ole tuntunut tuollaista”, Tigonen sanoo.Ainakin 13 hänen 30 työntekijästään menetti kotinsa.”Gili ei ole iso saari. Tsunamissa se voi pyyhkiytyä kokonaan pois.”turvaan Lombokin pääkaupunkiin omat menetykset pyyhkiytyivät kuitenkin äkkiä mielestä, Tigonen kertoo.Pariskunta katseli auton ikkunoista hävitystä kauhuissaan. Kokonaisia kyliä oli pyyhkiytynyt maan tasalle, kodit ja tavarat olivat hautautuneet rojun alle.”Kuin pommin jäljiltä”, Tigonen kuvailee.”Aloimme miettiä, että miten käy kaikille näille ihmisille?”Tigonen aloitti oman apuoperaationsa.Hän tilasi ensiksi omilla säästöillään 500 laatikollista vettä. Sitten hän lähti miehensä ja tämän perheen voimin etsimään ruokaa, peittoja ja telttoja.”Tiesimme jo oman kokemuksemme perusteella, mitä ihmiset tarvitsevat.”Kyläläiset antoivat käyttöön autoja, ja pian viitisenkymmentä apuria nosteli tarvikkeita taivasalle joutuneille. Tigonen auttajineen painoi 20-tuntista päivää.Omaa rahaa paloi ainakin 50 000 000 rupiaa, Tigonen arvioi, eli noin 3 000 euroa.”Ei me edes mietitty mitään muuta kuin kuolonuhrien määrää.”pariskunta alkoi kerätä rahaa. He olivat jo ennen järistyksiä perustaneet pienen voittoa tavoittelemattoman Pituq Community Foundation -järjestön, jonka kautta voisivat osaltaan alkaa auttaa alueen köyhiä ja vanhuksia.Indonesiassa tuloerot ovat Suomeen verrattuna huimia, ja Tigosen tavoin muualta tulleet ovat usein paikallisia paremmassa asemassa. Moni muukin tuttu ulkomaalainen yrittäjä on Tigosen mukaan ryhtynyt järistysten jälkeen keräämään apua.keksi pyytää apua järistyksen uhreille sosiaalisessa mediassa ja kannusti tuttuja levittämään sanaa Suomessa. Gili Trawangan on turistisaari, jolle virtaa kävijöitä Balin suurista lomakohteista. Tigonen törmää heihin päivittäin ravintoloillaan. Jotkut tutut olivat jo ehtineet kysellä, miten auttamiseen voisi osallistua.”Ajattelin, että ehkä suomalaiset, jotka ovat joskus käyneet lomilla täällä, tahtovat auttaa”, hän kertoo.”Täällä käy yllättävänkin paljon suomalaisia. Heidät huomaa erityisesti Suomen talvikaudella, kun muita turisteja on vähemmän.”osui oikeaan. Perhe, ystävät ja monet Indonesiassa lomailleet suomalaiset olivat heti valmiina auttamaan.Hän ei halua paljastaa, kuinka paljon rahaa on kerätty, mutta perille löytänyt apu puhuu puolestaan.Muutamassa viikossa kasaan saatiin 48 000 litraa juomavettä, 15 000 kiloa riisiä, 90 000 annosta nuudeleita, 900 kiloa vauvanruokaa, 20 000 kiloa vihanneksia ja hedelmiä, Tigonen luettelee. Peittoja on jaettu 700, pressuja 500 ja erilaisia vaatekappaleita 10 000 ympäri Lombokia. Vihkoja, kyniä, tusseja ja pelejä on viety 10 000 lapselle.Lääkkeitäkin on saanut ehkä 1 000 perhettä, Tigonen summaa.”Varmasti ei voi sanoa, kuinka monta henkeä on pelastunut, mutta monia olemme auttaneet.”hankitalistalla on suuri vesifiltteri, sillä jälleenrakennusurakka on jälkijäristysten keskellä vasta alussa, Tigonen suunnittelee. Ripuli uhkaa levitä leireillä, joilta puuttuu käymälöitä ja puhdasta vettä.Hätäavun keräämisen ohella toinen haaste on houkuttaa lomailijat takaisin juuri uudestaan avatulle Gili Trawanganille. Siitä riippuu monen paikallisen ja myös Tigosen oma elinkeino.”Toivottavasti turistit eivät pelkää tulla takaisin. Gilin saaret säästyivät isoimmilta tuhoilta, ja turismi on siellä tärkeä tulonlähde.”