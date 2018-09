Ulkomaat

Pariisin poliisi on aseistettu hampaisiin asti, ja terrori-iskut toivat laajemman vallan – se ei auta, jos apu

Nuori,

Ranskan

tiedottomana istuva nainen nuokkui Pariisin Tuileries’n puiston rauta-aitaa vasten.Pipo tippui päästä, joulukuinen iltatuuli puhalsi miehen vihaiset sanat kuulumattomiin.Mies retuutti tyttöä aidan vierustaa pitkin. Sättimistä siivitti ravistelu ja uhkaava urputus.Pariisilaiset kulkivat ohi, mutta jäimme oman seurueeni kanssa seuraamaan tapahtumia. Hetken päästä lähestyin paria ja kysyin, onko kaikki kunnossa. Mies mulkaisi villisti ja käski minut näennäisen kohteliaasti matkoihini. Kävelimme hieman eteenpäin, kunnes päätimme soittaa poliisin.Sitten alkoivat vaikeudet. 112 toimii hätänumerona kaikkialla ­EU:ssa, siis soitto sinne. Jonotin linjalla monta minuuttia. Lopulta keskuksessa vastattiin, ja selitin asian. Hetki vain, yhdistämme poliisille.Taas minuuttien odottelu ja asian selittäminen. Ette siis nähnyt, että mies olisi lyönyt naista? Ei kuulu meille, yhdistämme pelastuslaitokselle.Lisää linjalla jonottamista. Onko nainen tolpillaan? Ei vaikuta siltä, että tarvitsisi lähettää ambulanssia. Yhdistämme puhelun poliisille. Tässä kohtaa aikaa oli kulunut yli kymmenen minuuttia. Jälleen odoteltuani sain viimein tolkutettua poliisille, että olisi kuitenkin parempi, että tulisitte tarkistamaan tilanteen.Sitten ei kulunutkaan kuin muutama hetki, ja paikalle ampaisi kolme suurta poliisiautoa kyydissään kommandopipoisia, rynnäkkökiväärein ja luotiliivein varustautuneita poliiseja. Poliisit menivät puhuttamaan naista ja miestä, joka käskettiin aitaa vasten ruumiintarkastusta varten. Meidän tietomme otettiin ylös ja käskettiin jatkaa matkaa.poliisi on vuoden 2015 terrori-iskujen jälkeen saanut yhä laajemmat valtuudet. Suomalaisin silmin varustus on järeä ja poliisin läsnäolo esimerkiksi Pariisissa vahvaa.Siksi onkin omituista, miten vaikeaksi avun saaminen on tehty, kun soittajaa pallotellaan paikasta toiseen. Ranskassa on puhuttu paljon arkisesta turvallisuudesta, ja esimerkiksi seksuaalinen ahdistelu on herättänyt keskustelua. Yksi räikeimmistä tapauksista sattui kesällä, kun törkeitä huudellut mies löi naista päähän tämän käskettyä miestä pitämään suunsa kiinni. Sittemmin mies päätyi poliisien huostaan, ja nainen tunnisti hyökkääjän.Huippuunsa viritetty turvallisuus- ja pelastuslaitoskoneisto ei hyödytä, jos apua soittavaa pallotellaan edestakaisin. Suomessa vasteajoista puhutaan aika ajoin. Harvemmin tulemme miettineeksi sitä, miten hyvin hätäkeskusjärjestelmämme toimii. Suomessa olen jonottanut pahimmillaan pari minuuttia.Toinen juttu on toki se, kuinka moni jää seuraamaan hankalalta vaikuttavia tilanteita ja soittaa tarvittaessa apua.