New York Times: Yhdysvallat yritti saada venäläisiä oligarkkeja kääntymään Kremliä vastaan Yhdysvallat on yrittänyt saada venäläisiä oligarkkeja paljastamaan tietoja Venäjän vaikuttamisesta Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin sekä Putinin hallinnon ja venäläisen järjestäytyneen rikollisuuden yhteyksistä, kertoo The New York Times.