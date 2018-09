Ulkomaat

Turismi Espanjaan väheni heinäkuussa ensimmäistä kertaa lähes vuosi­kymmeneen

turistien määrä Espanjassa väheni heinäkuussa ensi kertaa lähes vuosikymmeneen. Syy oli siinä, että edullisia kohteita etsivät matkailijat palailivat sellaisiin aurinkolomakohteisiin kuin Turkki ja Tunisia.Espanjassa turismi muodostaa kymmenisen prosenttia maan taloudesta. Viime vuosina turismi Espanjan rannoille ja kaupunkeihin on kasvanut osittain siksi, että osassa muita Välimeren ja Pohjois-Afrikan lomakohteita turvallisuustilanne on ollut heikko.Espanja ohitti matkailijoiden määrässä Yhdysvallat, ja siitä tuli toiseksi suosituin matkailumaa maailmassa Ranskan jälkeen. Vuonna 2017 Espanjassa kävi 82 miljoonaa matkailijaa.Viime heinäkuussa matkailijoiden määrä Espanjassa kuitenkin väheni 4,9 prosenttia viime vuoden heinäkuuhun verrattuna. Maassa kävi tämän vuoden heinäkuussa vähän alle kymmenen miljoonaa turistia. Tiedot käyvät ilmi Espanjan tilastokeskuksen INE:n tilastoista.Matkailijoiden väheneminen heinäkuussa tapahtui nyt ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2009.Britit olivat heinäkuussa suurin matkailijaryhmä vaikka heidän määränsä väheni 5,6 prosenttia. Heikentynyt punta teki Espanjasta briteille aiempaa kalliimman matkakohteen.Espanjassa vierailleiden ulkomaalaisten määrä kuitenkin kasvoi niukasti 0,3 prosenttia 47 miljoonaan.Matkatoimisto Thomas Cook kertoi viime kuussa, että matkavaraukset Turkkiin ovat lisääntyneet 63 prosenttia viime vuodesta. Thomas Cook on siirtänyt kapasiteetti Espanjasta Turkkiin, Tunisiaan ja muihin Välimeren kohteisiin, kun Espanja on kallistunut verrattuna näihin muihin kohteisiin.