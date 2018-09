Yli miljoona ihmistä evakuoitu Jebi-taifuunin tieltä Japanissa – satoja lentoja peruttu, eivätkä luotijunat kulje

Ulkomaat

Yli miljoona ihmistä evakuoitu Jebi-taifuunin tieltä Japanissa – satoja lentoja peruttu, eivätkä luotijunat ku

Japanissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taifuuni

Japanin

yritetään parhaillaan suojautua yli neljännesvuosisataan voimakkaimman taifuunin voimalta. Jebiksi nimetty taifuuni iski maan länsirannikolle tiistaina, kertoo uutistoimisto Reuters.Yli miljoonalle ihmiselle on annettu evakuointikehotus, ja satoja lentoja on peruttu.Tiedossa on toistaiseksi vain lieviä loukkaantumisia äärimmäisen kovien tuulten ja rankkojen sateiden piiskatessa myrskyaluetta.Hyökyaallot ovat olleet paikoin korkeimmat sitten vuoden 1961, Reuters kertoo paikallisen median tietoihin pohjaten. Vesi on peittänyt alleen muun muassa Kansain kansainvälisen lentokentän kiitotiet Osakassa Japanin suurimmalla pääsaarella Honshulla.Korean kielessä Jebi tarkoittaa nielaisua.rantautui tiistaina ensin maan pienimmälle pääsaarelle Shikokulle, minkä jälkeen se jatkoi kulkuaan Honshuun.Shikokussa tuulet ovat puhaltaneet 208 kilometrin tuntinopeudella, ja puuskissa ne yltyvät tätäkin voimakkaammiksi.Televisiokuvissa on näkynyt rannikkoalueita moukaroivia valtavia aaltoja, ilmassa lenteleviä metallilevyjä ja maantiellä kyljelleen kaatunut rekka.Suuri tankkeri törmäsi Kansain lentokentälle johtavaan siltaan. Rannikkovartioston mukaan tankkeri oli tyhjä, eikä sen miehistö loukkaantunut onnettomuudessa.Kiotossa vettä on satanut noin sata millimetriä tunnissa. Sademäärä voi seuraavan vuorokauden aikana yltää joillakin alueilla jopa 500 millimetriin, Reuters kertoo.yleisradioyhtiön NHK:n mukaan yli 700 lentoa on peruttu. Häiriöt koskevat myös muun muassa junia ja lauttoja. Esimerkiksi suurnopeusjunien liikennöinti Tokion ja Hiroshiman välillä on pysähdyksissä. Suosittu Universal studio -huvipuisto Osakassa on suljettu.Autonvalmistaja Toyota on perunut yövuorot 14 tehtaaltaan.Japanin hallituksen mukaan noin 177 000 taloutta on ilman sähköä maan läntisessä osassa.Pääkaupunki Tokio ei kuulu varsinaiseen myrskyalueeseen, mutta sielläkin on satanut rankasti ja tuullut voimakkaasti, Reuters kertoo.