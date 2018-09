Armoton jihadistijohtaja onnistui pysymään hengissä 79-vuotiaaksi – Jalaluddin Haqqani toi itsemurhaiskut ja Osama bin Ladenin Afganistaniin

Ulkomaat

Armoton jihadistijohtaja onnistui pysymään hengissä 79-vuotiaaksi – Jalaluddin Haqqani toi itsemurhaiskut ja O

Afganistanin

Haqqani

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Haqqaninkin

Islamin

Neuvostoliiton

Haqqanin

Haqqanilla