Isä putosi mereen ja kuoli, kun lapset purjehtivat maailman ympäri – Siitä alkoi ulkoministeri Simon Coveneyn ura poliitikkona, joka varjelee nyt Irlannin etuja brexitiltä

Ulkomaat

Isä putosi mereen ja kuoli, kun lapset purjehtivat maailman ympäri – Siitä alkoi ulkoministeri Simon Coveneyn

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maa

Britit

Coveneyn

Coveney

Unionistien

Väkivallan