Japani ilmoitti ydinvoimaturman torjuntatöihin osallistuneen kuolleen altistuttuaan radioaktiivisuudelle

Japani on ilmoittanut ensi kertaa, että Fukushiman ydinvoimalaturman aikaan voimalassa työskennellyt työntekijä on kuollut altistuttuaan radioaktiivisuudelle. Yli 50-vuotiaalle miehelle kehittyi keuhkosyöpä sen jälkeen, kun hän työskenteli voimalassa hätätöissä vuoden 2011 maaliskuun ja joulukuun välillä.



Vuoden 2011 maaliskuussa maanjäristyksen aikaan saama tsunami vyöryi voimalaan, mistä aiheutui vakava ydinvoimalaonnettomuus.



Japanin hallitus on jo aiemmin maksanut korvauksia neljässä aiemmassa tapauksessa, jossa työntekijä sairastui syöpään ydinvoimalaturman jälkeen. Tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta, jolloin hallitus on myöntänyt, että kuolema johtui altistumisesta radioaktiivisuudella voimalassa.



Syöpään kuollut mies vastasi radioaktiivisuusmittauksista voimalassa. Hänen kerrotaan käyttäneen suojavarusteita.