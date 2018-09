Yhdysvallat: Syyria valmistelee kemiallisia aseita Idlibissä – yksi sodan ratkaisevimmista taisteluista on käsillä

Ulkomaat

Yhdysvallat: Syyria valmistelee kemiallisia aseita Idlibissä – yksi sodan ratkaisevimmista taisteluista on käs

Syyrian

Idlibin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005807062.html

Idlibin

Asukkaat