Ulkomaat

Trumpia äänestettiin uhmakkaan ja törkeän käytöksen takia, ei siitä huolimatta

Kun

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005818097.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005815654.html

Mutta