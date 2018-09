”Yhdysvaltain neuvottelijoiden roolina on aktiivisesti hankaloittaa kehitystä kriittisellä hetkellä” – USA:n toimet ilmastonmuutoksen torjumisessa saavat jälleen kritiikkiä

Ulkomaat

”Yhdysvaltain neuvottelijoiden roolina on aktiivisesti hankaloittaa kehitystä kriittisellä hetkellä” – USA:n t

Sadat

Pariisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bangkokin

Yhdysvaltojen

Ilmastoaktivistit

Joulukuussa