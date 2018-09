Ulkomaat

Luvassa sanojen ja kenkien syömistä – Ruotsiin ei tule vaalien jälkeen hallitusta lainkaan, jos kaikki pitävät

Ruotsiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Umpikuja

ei tule vaalien jälkeen hallitusta. Ei ainakaan, jos kaikki pitävät lupauksensa. Näin kirjoittaa ruotsalainen uutistoimisto TT analyysissään. Ja tottahan se on. Jonkun puoluejohtajista on syötävä sanansa, jotta Ruotsiin saadaan hallitus, joka läpäisee pääministeriäänestyksen ja saa myöhemmin vielä budjettinsakin läpi.Ehkä jonkun on syötävä myös jalkineensa. Keskustapuolueen suosittu johtaja Annie Lööf totesi vuonna 2013, että hän syö mieluummin oikean kenkänsä kuin ryhtyy ”apupyöräksi” sosiaalidemokraateille. Nyt demareiden, keskustan, ympäristöpuolueen ja liberaalien hallitus on yksi monista mahdollisista vaihtoehdoista.Ruotsin uusi parlamentti kokoontuu sunnuntain vaalien jälkeen 24. syyskuuta. Se valitsee puhemiehen, joka alkaa tunnustella hallitusvaihtoehtoja. Kahden viikon kuluessa on järjestettävä pääministeriäänestys, jossa istuva demaripääministeri Stefan Löfven mitä todennäköisimmin kaatuu ellei hän ole eronnut ennen sitä. Kaikki porvaripuolueet ja ruotsidemokraatit ovat luvanneet äänestää häntä vastaan.Puhemies saa tehdä neljä yritystä. Hallitus menee läpi, jos se ei saa ei-äänten enemmistöä. Puolueet voivat äänestää myös tyhjää. Tähän asti puhemiehen ensimmäinen ehdotus on aina mennyt läpi. Jos puhemies epäonnistuu, järjestetään kolmen kuukauden kuluessa uudet vaalit. Nyt sitäkään ei pidetä mahdottomana.johtuu ruotsidemokraattien kasvusta ja eristämisestä. Kaikki muut puolueet ovat luvanneet, että ne eivät neuvottele EU-vastaisen nationalistipuolueen kanssa. Nyt kyselyt ennustavat, että sosiaalidemokraatit, vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue saavat yhteenlaskettuna hieman enemmän paikkoja kuin kokoomus, keskusta, kristillisdemokraatit ja liberaalit. Kummallekaan porukalle ei kuitenkaan tule riittämään paikkojen enemmistöä.Kokoomuksen Ulf Kristersson haluaa tavoitella pääministerin paikkaa siinäkin tapauksessa, että porvariryhmä jäisi vasemmistoa pienemmäksi. Hän ei kerro, miten se tapahtuisi ilman myönnytyksiä ruotsidemokraateille. Ruotsidemokraattien Jimmie Åkessonin tuki pääministeri- ja budjettiäänestyksissä ei ole ilmaista. Toinen vaihtoehto olisi oikeiston ja vasemmiston rajat ylittävä yhteistyö. Demarijohtaja Löfven on kuitenkin suostumassa siihen vain keskustan ja liberaalien kanssa ja siten, että hän itse on suurimman puolueen johtajana pääministeri.Lopulta ratkaisu saattaa löytyä syksyn mittaan sanojen vääntelystä. Ehkä Kristersson ja Åkesson löytävät sellaisen tavan tehdä yhteistyötä, jota ei tarvitse yhteistyöksi kutsua. Tai ehkä Annie Lööf määrittelee uudelleen apupyörän käsitteen.