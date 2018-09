Lukiolainen halusi kuulla Trumpin puheen, mutta ei voinut hillitä ilmehdintäänsä – ”ruutupaitakundi” poistettiin tv-kuvasta

Ulkomaat

Lukiolainen halusi kuulla Trumpin puheen, mutta ei voinut hillitä ilmehdintäänsä – ”ruutupaitakundi” poistetti

Montanassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puheen

Muutaman

The Washington Postin

Linfesty myöntää

Linfesty

Katsomosta

Mitä