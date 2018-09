Ulkomaat

minua jännitti. Olin menossa äänestämään ruotsalaisissa vaaleissa.Ennakkoäänestyspaikka oli Tukholman kaupunginkirjastolla, ja jono ulottui sata metriä ovelta pihamaalle. Kädessäni puristin äänioikeudesta todistavaa paperia, joka oli hieman yllättäen kolahtanut postilaatikkoon muutamaa viikkoa aiemmin.Vaikka eihän siitä olisi pitänyt yllättyä. EU-kansalainen saa äänestää toisen EU-maan paikallisvaaleissa, jos asuu kyseisessä maassa. Suomalaisilla vastaava oikeus on ollut Ruotsissa vuodesta 1976 lähtien. Sain äänestää kahdessa kolmesta vaalista: ääneni vaikuttaa sekä Tukholman kunnallisvaltuuston että Tukholman läänin maakäräjien kokoonpanoon.Ainoastaan se kaikista puhutuin vaali eli valtiopäivävaali oli ulottumattomissani. Kaikissa kolmessa vaalissa äänestetään samaan aikaan ja samoissa vaalitiloissa.Kunnat ja maakäräjätkin päättävät kuitenkin tärkeistä asioista ja pyörittävät isoja rahoja. Molemmilla on verotusoikeus. Maakäräjäalueiden vastuulla on esimerkiksi kaikki terveydenhuolto.kaveri oli hieman selittänyt, miten sisällä toimitaan. Silti yllätyin. Eihän tässä ole vaalisalaisuudesta tietoakaan!Odotin käveleväni koppiin ja piirtäväni siellä numeron ympyrään katseilta suojassa. Ruotsissa äänestäminen tapahtuu kuitenkin niin, että ehdokkaan nimen viereen pannaan ruksi erityiseen vaalilipukkeeseen.Jokaisella puolueella on omat lipukkeensa, jonka yläosassa lukee puolueen nimi isoin kirjaimin. Alla ovat puolueen ehdokkaat.Periaatteessa lipukkeen voisi tilata puolueelta etukäteen. Käytännössä harva kuitenkaan niin tekee, koska lipukkeita on saatavilla äänestyspaikoilla. Jostain syystä niitä ei ole sijoitettu koppeihin.Tukholman kaupunginkirjastossa lipukehyllykkö oli aulassa oven vieressä. Siirryimme jonosta puolikaareen, josta jokainen kävi vuorollaan hakemassa lipukkeet muiden katsellessa. Ruotsalaiset ottivat kolme paperinpalaa kaikkia kolmea vaalia varten, minä vain kaksi.Kaikki paikalla olijat näkivät, minkä puolueen lipukkeet minun mukaani lähtivät. Ruotsalainen kaverini oli kyllä selittänyt, että voisin halutessani ottaa mukaan koppiin kaikkien puolueiden laput ja sitten jälkeen päin heittää kaikki turhat pois. Niin ei kuitenkaan näyttänyt kukaan muu tekevän ja vähän typerältä tuhlaukselta se minustakin tuntui.Menin lappuni kanssa koppiin, piirsin ruksin, panin lipun kuoreen ja astelin vaalivirkailijan luo ruotsalaisen henkilökorttini kanssa. Kopin funktio jäi vähäiseksi. Ruotsin listavaalijärjestelmässä nimittäin puolueen valinta on kaikki kaikessa, ehdokkaat pääsevät valtiopäiville puolueen päättämässä järjestyksessä.oli meininki myös nyt varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina, kun vierailimme kuvaajan kanssa toisella tukholmalaisella äänestyspaikalla. Eri puolueiden edustajat jakoivat vaalipaikan oven edessä oman puolueensa lipukkeita puolueiden tunnukset yllään.Äänestäjät kulkivat puoluekujan läpi ja valitsivat haluamansa lipukkeen ja pudistivat päitään muille tarjoajille. Siinä seisomalla ja seurailemalla olisi voinut vaikka tukkimiehen kirjanpidolla laskea, miten kyseisessä korttelissa äänestetään.Jäin miettimään, voiko tällainen käytäntö jopa vaikuttaa joidenkin äänestämiseen. Olan takanahan saattaa seistä vaikka oma naapuri.