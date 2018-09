Ulkomaat

Mitä Ruotsissa nyt tapahtuu? Vaalien jälkeen kuumin kysymys kuuluu, kuka pettää ja kenet

Ruotsin

Porvaripuolueista





Vaali-illassa oli Strangin mielestä monta yllätystä.



”KD:n suosion kasvu yllätti, sillä ensin näytti siltä, etteivät ne edes yllä valtiopäiville. Demarit saivat paljon enemmän ääniä kuin oli arveltu, ja jytky jäi tulematta”, Strang summaa.



Ruotsidemokraattien suosio oli edellisissä vaaleissa ennustettu alakanttiin. Tällä kertaa kävi toisin, ja nationalistipuolue sai vähemmän ääniä kuin aluksi arvioitiin.



Kristillisdemokraattien suosioon vaikutti Strangin mukaan luultavasti Ebba Busch Thorin https://www.hs.fi/haku/?query=ebba+busch+thorin karisma sekä hänen jyrkät lausuntonsa maahanmuutosta. KD on yksi ankarimmin maahanmuuttoon suhtautuvista puolueista Ruotsissa.





Ympäristöpuolue taas selvisi juuri ja juuri neljän prosentin äänirajan yläpuolelle. Strang arvelee, että puolueen ahdinko selittyy hallitusvastuulla ja henkilöskandaaleilla.



”Ympäristöpuolue on jäänyt pienenä puolueena demareiden jyrän alle ja joutunut perumaan lupauksiaan esimerkiksi maahanmuuttokysymyksissä”, Strang sanoo.



Hallitusneuvotteluista tulee hankalat myös sikäli, että Ruotsin poliittinen kartta on perinteisesti ollut sementoitunut työväen ja porvarien vastakkainasetteluun. Suomessa poliittinen keskustelu on sisältänyt useampia ulottuvuuksia esimerkiksi maaseudun ja kaupungin suhteesta ja kielikysymyksistä, Strang kertoo.



Kuitenkin viime aikoina Ruotsin poliittista keskustelua hallinneet aiheet, kuten maahanmuutto, identiteettipolitiikka, terveydenhuolto ja ilmastonmuutos, eivät sijoitu kovin selkeästi perinteiselle arvoakselille.



”Ruotsissa on kovasti yritetty sovittaa esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asiat ja ympäristöasiat oikeisto–vasemmisto-kysymyksiksi”, Strang sanoo.



”Maahanmuutto on myös selvästi sellainen teema, joka ei vanhaan kaavaan sovi.”



Vielä tulokset eivät ole kuitenkaan kiveenhakattuja. Lopullinen laskenta suoritetaan keskiviikkona, ja tulokseen lasketaan mukaan ulkomailla äänestäneiden ruotsalaisten äänet.



Viime vaaleissa ulkomailla asuvilta ruotsalaisilta tuli 200 000 ääntä. Tällä hetkellä punavihreää blokkia ja allianssiblokkia erottaa vain 30 000 ääntä.



Ruotsalaislehti Dagens Nyheterin https://www.dn.se/nyheter/politik/onsdagsrosterna-kan-helt-avgora-valet-30-000-roster-skiljer-blocken/ haastattelema asiantuntija sanoo, että ulkomailta tulevat äänet voivat vielä ratkaista vaalit.



Vaikka lopullisia tuloksia saa odotella vielä muutaman päivän, tänään alkaa jo taistelu siitä, kuka voitti vaalit ja kenellä on oikeus pääministeripaikkaan, Strang sanoo.



Tilanne on erikoinen, sillä kaikki kolme suurinta puoluetta sanovat olevansa voittajia, ja kaikki ovat samaan aikaan pettyneitä tulokseensa, sanoo Strang.





Allianssipuolueiden puheenjohtajat neuvottelevat tänään jo strategiastaan, mikä antaa osviittaa tuleviin hallitusneuvotteluihin.



Allianssipuolueet ovat vaatineet pääministeri Löfvenin eroa, mutta Löfven on kieltäytynyt astumasta sivuun. Se tarkoittaa sitä, että seuraavien kahden viikon aikana parlamentti äänestää hänen jatkostaan. Strangin mukaan Löfvenin yritys saada allianssipuolueilta tukea jatkokaudelle on todennäköisesti turha.



”Allianssipuolueet ovat luvanneet äänestää Löfvenin kumoon”, Strang sanoo.



”Sitten alkavat puhemieskierrokset ja varsinaiset hallitusneuvottelut. Niitä varten aion ostaa popcornia. Kuka on valmis syömään lupauksiaan tai pettämään ystäviään?”