Ulkomaat

Demarit hallitsivat pohjoisessa, ruotsi­demokraattien valtakunta löytyy etelästä – Kartat näyttävät, miten Ruo

Joka neljäs

Nuorimmat äänestäjät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Demarit olivat

Ruotsin vaihtoehdot tuottavat heikkoja hallituksia

Ruotsin

Vaihtoehto 1: Löfvenin hallitus jatkaa

Vaihtoehto 2: Löfven muodostaa liiton kepun ja liberaalien kanssa

Vaihtoehto 3: Oikeiston paluu valtaan ruotsidemokraattien tuella

Vaihtoehto 4: Maltillinen kokoomus ruotsidemokraattien tuella