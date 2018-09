Äärimmäisen vaarallinen hirmumyrsky lähestyy Yhdysvaltain itärannikkoa – ja vastaavia on luvassa paljon lisää, kun ilmastonmuutos etenee

Ulkomaat

Äärimmäisen vaarallinen hirmumyrsky lähestyy Yhdysvaltain itärannikkoa – ja vastaavia on luvassa paljon lisää,

Ihmiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Atlantin

Hurrikaanien

Ilmastonmuutoksen

Ikäviä