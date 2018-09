Ulkomaat

Kuusi vegaaniaktivistia otettiin kiinni Ranskassa epäiltyinä iskuista liha- ja kalakauppoihin

Kuusi

Kesällä ranskalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ihmistä otettiin kiinni tällä viikolla Pohjois-Ranskassa liha- ja kalakauppoja vastaan tehdyistä iskuista. Tänään keskiviikkona asiasta kertoneet viranomaiset sanoivat, että hyökkääjät ovat vegaaniaktivisteja.Hyökkäysten kohteeksi joutui touko–elokuussa yhdeksän liikettä Lillen seudulla. Iskujen kohteena oli muun muassa juustokauppa ja McDonalds. Hyökkääjät rikkoivat viranomaisten mukaan ikkunoita ja maalasivat seinille iskulauseita.Kuuluisteluissa epäillyt ovat olleet vaitonaisia. Epäillyt on voitu kytkeä vahingontekoihin dna-todisteiden, puhelutietojen ja kotietsintöjen tulosten perusteella.lihakauppiaat kirjoittivat sisäministerille ja pyysivät tältä liiketoiminnalleen suojelua, sillä useita lihakauppoja oli vahingoitettu ympäri maata. Liikkeet oli usein sotkettu tekoverellä.Lihakauppiaiden järjestön mukaan tänä vuonna on tehty kymmeniä iskuja alaa vastaan. Lihan myynti maassa on vähentynyt ja eläinten oikeuksista puhuva liike aktivoitunut.