Ruotsin demaripääministeri antoi kylmän suihkun oikeiston hallitushaaveille: ”Emme ajatelleet antaa tekohengitystä”

Ruotsin demaripääministeri antoi kylmän suihkun oikeiston hallitushaaveille: ”Emme ajatelleet antaa tekohengit

Tukholma.

Ruotsin

Demareiden Löfvenin tavoite on jatkaa pääministerinä hajottamalla vastustajien leiri. Hän haluaisi allianssista mukaansa keskustan ja liberaalit. Keskustan johtaja Annie Lööf https://www.hs.fi/haku/?query=annie+loof sanoi kuitenkin jyrkästi ”ei” Löfvenin ensimmäiselle lähentymisyritykselle. ”Keskusta ei tule jättämään allianssia istuakseen demareiden johtamassa hallituksessa”, Lööf totesi Dagens Nyheterille https://www.dn.se/nyheter/politik/c-sager-nej-till-att-sitta-i-s-ledd-regering/ .



Löfven jakoi keskiviikkona kritiikkiä oikeistopuolueille myös menettelytavoista. Hänestä oli outoa, että oikeisto lähestyi häntä mielipidekirjoituksella. ”Kaikilla allianssipuolueilla on kyllä minun puhelinnumeroni”, hän sanoi.



Keskiviikkona puoluejohtajat odottivat kuumeisesti ulkomailla annettujen äänten laskennan valmistumista. Ne ovat usein suosineet oikeistopuolueita. Ei ole täysin mahdotonta, että oikeiston ja vasemmiston voimasuhteet keikahtaisivat vielä toisin päin. Illalla kuudelta Suomen aikaan ero oli kuitenkin kasvanut 0,4 prosenttiyksikköön vasemmiston eduksi.





Samalla kun tulosten saaminen kestää, Ruotsi voi iloita yhden demokratian kannalta olennaisen luvun hyvinvoinnista. Ruotsalaisen uutistoimisto TT:n arvion mukaan äänestysprosentti nousee näissä vaaleissa viime vaalia korkeammaksi. Vuonna 2014 äänestysprosentti oli 85,8 prosenttia.



Suomen vertailukelpoinen luku viime eduskuntavaaleista oli lähes 20 prosenttiyksikköä heikompi, 66,9 prosenttia. Myös muissa Pohjoismaissa parlamenttivaalien äänestysprosentit ovat selvästi Suomea korkeampia.



Åbo akademin valtio-opin professorin Kimmo Grönlundin https://www.hs.fi/haku/?query=kimmo+gronlundin mukaan tämä suuri ero on osittain mysteeri. ”Ei siihen ole yksiselitteistä vastausta”, hän sanoo.



Ruotsin ja Suomen yhteiskunnat ovat hyvin samankaltaiset, ja monet demokratian kannalta tärkeät mittarit – kuten luottamus kanssaihmisiin ja valtion instituutioihin – näyttävät Suomessa hieman korkeampia arvoja kuin Ruotsissa.



Lisäksi Ruotsissa asuu huomattavasti Suomea enemmän ulkomaalaistaustaisia ihmisiä, joiden äänestysaktiivisuus tavallisesti on kantaväestöä heikompaa.



Grönlund tarjoaa ruotsalaisten korkeampaan äänestysintoon kolmea mahdollista selitystä.



”Ruotsissa kaikki vaalit järjestetään samaan aikaan, hallitusvaihtoehdot ovat ainakin ennen olleet selkeämmät ja vaalijärjestelmä on äänestäjän kannalta vähemmän vaativa”, hän luettelee.



Sunnuntaina Ruotsalaiset äänestivät yhtä aikaa kunnallis-, maakäräjä- ja valtiopäivävaaleissa. Eri ajankohtaan osuvat vain eurovaalit.



Hallitusvaihtoehtojen selkeydellä Grönlund viittaa Ruotsin perinteiseen blokkipolitiikkaan, jossa äänestäjä on jo äänestäessään tiennyt, minkälaiselle hallituskokoonpanolle hänen äänensä päätyy. Hallituksessa on ollut yleensä joko ainoastaan vasemmiston tai ainoastaan oikeiston puolueita. Tämä järjestelmä tosin horjuu nyt entistä enemmän.



Ruotsin vaalijärjestelmä taas eroaa Suomesta siinä, että halutessaan äänestäjä voi äänestää pelkkää puoluetta. ”Kun Suomessa kysytään äänestämättä jättäneiltä tärkeintä syytä, useimmin mainitaan, että ei löytynyt sopivaa ehdokasta”, Grönlund sanoo.



Grönlund onkin ehdottanut, että Suomessa tehtäisiin mahdolliseksi myös pelkän puolueen äänestäminen. Tällöin riittäisi, että äänestäjä selvittäisi itselleen, mikä puolue vastaa parhaiten hänen arvojaan.