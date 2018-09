Ulkomaat

Tappava myrskyvuoksi tulee Florencen mukana Yhdysvaltain rannikolle – näin hurrikaaniin pitää varautua

Historiallisen

https://edition.cnn.com/2018/09/11/us/florence-storm-surge-explained-wxc/index.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myrskyvuoksi

Ilmastonmuutoksen