Entinen pornotähti Stormy Daniels lupaa ”räjäyttää tajunnan kertomalla kaiken” kirjassaan suhteestaan ja oikeusjupakastaan Trumpin kanssa

Ulkomaat

Entinen pornotähti Stormy Daniels lupaa ”räjäyttää tajunnan kertomalla kaiken” kirjassaan suhteestaan ja oikeu

Yhdysvaltain

Rikostutkinnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/ABC/status/1039948581103456256