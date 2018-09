Ulkomaat

Kymmenen miljoonaa filippiiniläistä asuu vuoden voimakkaimman taifuunin reitillä – se on uhkaavampi kuin Yhdys

Filippiinit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taifuunin

Tuhansia

Mangkhut

Filippiinejä

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000002860949.html