Tunnekysely paljastaa, että 2017 oli henkisesti raskas vuosi ympäri maailman – kaikkein onnettomimpia olivat ihmiset Keski-Afrikan tasavallassa

Ulkomaat

Tunnekysely paljastaa, että 2017 oli henkisesti raskas vuosi ympäri maailman – kaikkein onnettomimpia olivat i

Vuosi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikkein

Ei

Tutkijat

2017 tuntui monen mielestä raskaalta, eivätkä he ole yksin tunteidensa kanssa. Uuden kyselyn mukaan ihmiset ympäri maailman todella olivat viime vuonna onnettomampia kuin kymmeneen vuoteen.Analytiikka- ja konsultointiyhtiö Gallup on vuodesta 2005 asti teettänyt vuosittain globaalin kyselyn ihmisten positiivisista ja negatiivisista tuntemuksista. Kyselyssä ihmisiltä tiedustellaan, millaisia positiivisia ja negatiivisia tunteita he kokivat kyselyä edeltävänä päivänä.Kyselyn mukaan ihmiset kokivat vuonna 2017 enemmän negatiivisia tunteita kuin kertaakaan viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana. Yli kolmasosa kaikista vastaajista kertoi tunteneensa paljon huolta ja stressiä kyselyä edeltävänä päivänä. Noin viidesosa mainitsi kokeneensa vihaa ja surua edeltävänä päivänä.Kyselyä varten haastateltiin yli 154 000 ihmistä yli 145 eri maassa. Kyselyyn vastaajat ovat yli 15-vuotiaita, ja kyselyt suoritettiin joko kasvotusten tai puhelimitse.Raportin tekijöiden mukaan ihmisten tunnekokemusten mittaaminen on tärkeää, sillä maiden johtajat tarvitsevat tietoa kansalaistensa henkisestä hyvinvoinnista voidakseen arvioida politiikkansa vaikutuksia maansa kehitykseen.negatiivisimpia tunteita kokivat vastaajat konfliktien runtelemassa Keski-Afrikan tasavallassa. Kolme neljäsosaa vastaajista kertoi siellä kokeneensa fyysistä kipua ja paljon huolta kyselyä edeltävänä päivänä. Keski-Afrikan tasavalta syrjäytti onnettomuudellaan neljä vuotta negatiivisuustilaston kärkeä pitäneen Irakin. Myös irakilaisten negatiiviset tuntemukset kasvoivat vuonna 2017, mutta eivät niin paljon kuin keskiafrikkalaisten.Eniten negatiivisten tunteiden kokemukset lisääntyivät Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Erityisesti negatiiviset tunteet lisääntyivät maissa, joissa kärsitään pitkään jatkuneista konflikteista ja epävakaudesta, sekä niistä juontuvista terveysongelmista. Myös ilmastonmuutoksen vaikutukset maatalouteen ja sitä myötä ihmisten elinkeinoon vaikuttavat ahdistaviin tunteisiin. Monissa maissa on myös maan sisäistä pakolaisuutta.Kreikkalaiset sen sijaan ovat kyselyn mukaan maailman stressaantunein kansa. 66 prosenttia kreikkalaisista ilmoitti tunteneensa paljon stressiä edellisenä päivänä.Vähiten negatiivisia tunteita raportoivat ihmiset Taiwanissa, Kirgisian tasavallassa, Kazakstanissa, Virossa ja Uzbekistanissa.pidä kuitenkaan unohtaa positiivisia tunteita. Kyselyssä tiedusteltiin viiden eri kysymyksen avulla edellispäivänä koettuja positiivisia tunteita, kuten oliko vastaaja levännyt edellisenä päivänä hyvin, oliko hän nauranut tai hymyillyt paljon tai oliko häntä kohdeltu kunnioittavasti.Noin 70 prosenttia ihmisistä kertoi hymyilleensä ja nauraneensa paljon edeltävänä päivänä tai tunsi nauttivansa olostaan. Toisaalta vain 46 prosenttia vastaajista kertoi oppineensa tai tekeneensä jotain uutta kyselyä edeltävänä päivänä.Jo kolmatta kertaa peräkkäin Paraguay on positiivisten tunteiden listan kärjessä. Vähiten positiivisia tunteita ilmaisivat taas vastaajat Afganistanissa ja Jemenissä. Vähiten positiivisia tunteita tunnettiin valtioissa, joissa oli meneillään sotaa ja konflikteja.Positiivisten tunteiden kokeminen on pysynyt tasaisempana läpi vuosien, mutta niidenkin tulos on laskenut kaksi pykälää vuodesta 2015 alkaen.mainitsevat kulttuuristen tekijöiden vaikuttavan siihen, miten ihmiset vastaavat. Tulokset eivät siis ole täysin verrattavissa toisiinsa.Esimerkiksi vähiten negatiivisia tunteita raportoineiden maiden joukossa on paljon Venäjän vaikutusvallan alla olevia valtioita tai entisiä neuvostotasavaltoja. Tutkijat muistuttavat, että vähän negatiivisia tunteita raportoineet maat eivät välttämättä raportoineet myöskään paljoa positiivisia tunteita.Kulttuurisilla tekijöillä selittyy tutkijoiden mukaan myös se, että kahdentoista positiivisimman maan joukosta kahdeksan sijaitsee Latinalaisessa Amerikassa.