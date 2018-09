Puhelinlasku voi kallistua, ajokortti ei enää ehkä kelpaakaan EU:ssa – brittihallitus antoi lisää varoituksia brexit-sopimuksen kaatumisen varalle

Fakta

Aika käy jo vähiin



Britannian on määrä erota EU:sta 29. maaliskuuta 2019. Silloin tulee täyteen kaksi vuotta siitä, kun pääministeri Theresa May käynnisti brexit-neuvottelut.



Brexit-sopimuksen tulee olla voimassa koko EU:ssa eropäivään mennessä. Neuvotteluissa vastakkain ovat Britannia sekä 27 muuta EU-maata.



Brexit-sopimuksesta on kasassa jo noin 80 prosenttia. Mistään ei ole kuitenkaan sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu.



Lisäksi on määrä sopia tulevan EU–Britannia-suhteen suuntaviivoista. Yksityiskohdista neuvotellaan siirtymäajan aikana.