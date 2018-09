Mies heitti koiran ja kissan alas 21. kerroksen ikkunasta Chongqingissa – Poliisia ei kiinnosta, koska Kiinan lain mukaan rikosta ei tapahtunut

Ulkomaat

Mies heitti koiran ja kissan alas 21. kerroksen ikkunasta Chongqingissa – Poliisia ei kiinnosta, koska Kiinan

Peking

Eläinten

Omaa

Sosiaalisen median tuomio oli vahva.

Koiran

Kiina vasta opettelee koiranomistamista.

Kokonaisuudessaan

Nettikostaminen on pahimmillaan johtanut vankilatuomioihin.

Corgi-rotuinen

Koiran

Muutos on hidasta.

Jo useamman