Maailmalla raivoaa nyt kaksi myrskyä – miksi Filippiinien isompi ja vaarallisempi Mangkhut on jäänyt Yhdysvaltoja uhkaavan Florencen varjoon?

Ulkomaat

Maailmalla raivoaa nyt kaksi myrskyä – miksi Filippiinien isompi ja vaarallisempi Mangkhut on jäänyt Yhdysvalt

Maailmalla

Kyse

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mangkhut

Florence

Pelkästään

Median

Mangkhut

Median

Varautuminen