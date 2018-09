Nainen, joka ei suostunut vaikenemaan: Maahanmuuttaja Gina Miller antoi briteille oppitunnin parlamentarismista ja saa nyt uhkauksia joka ikinen päivä

Kuka?

Gina Miller



Syntynyt silloisessa Brittiläisessä Guyanassa Etelä-Amerikassa 1965. Kun hän oli 11-vuotias, vanhemmat lähettivät hänet Englantiin kouluun.



Miller on opiskellut lakia ja markkinointia. Hänellä on ollut useita markkinointi- ja finanssialan yrityksiä.



Miller tunnetaan parhaiten siitä, että hän haastoi Britannian hallituksen oikeuteen, kun pääministeri Theresa May halusi käynnistää brexitin ilman parlamenttikäsittelyä.



Politiikan lisäksi Miller on kiinnostunut hyväntekeväisyystyöstä. Hän on mukana muun muassa nykyaikaisen orjuuden vastaisessa työssä. Hän on myös kamppaillut finanssipalvelujen läpinäkyvyyden lisäämisen puolesta.



Miller asuu Lontoossa. Hän on naimisissa, ja hänellä on kolme lasta.