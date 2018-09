Ulkomaat

Chemnitzin protestissa natsitervehdyksen tehnyt mielenosoittaja sai vankilatuomion

Natsitervehdyksen tehnyt 34-vuotias saksalaismies on tuomittu viiden kuukauden vankeusrangaistukseen, saksalainen tuomioistuin kertoi perjantaina. Mies oli osallistunut äärioikeiston mielenosoitukseen Saksan Chemnitzissä elokuun lopussa.



Chemnitzissä nähtiin useana päivänä äärioikeiston mielenosoituksia ja vastamielenosoituksia, joista osa oli aggressiivisia. Syynä oli sunnuntaina 26. elokuuta kaupungissa tapahtunut puukotus, jossa kuoli 35-vuotias mies. Puukotuksesta epäiltyinä ovat irakilainen ja syyrialainen mies, mikä sai äärioikeiston kaduille.



Äärioikeiston mielenilmauksissa noin kymmenen ihmisen nähtiin tekevän avoimesti natsitervehdyksiä. Niistä on annettu tuomioita tällä viikolla.



Oikeuden mukaan perjantaina vankeustuomion saaneen miehen tuomion kovuuteen vaikutti se, että miehellä on aiempaa rikostaustaa. Hän on saanut esimerkiksi pahoinpitelytuomion.