Buddhalaisopettajaa syytetään vuosikymmeniä jatkuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä – Dalai lama sanoo tienneensä ”ongelmasta” jo kauan

Ulkomaat

Buddhalaisopettajaa syytetään vuosikymmeniä jatkuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä – Dalai lama sanoo tien

Buddhalaista

Tiibetin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asia nousi

Dalai laman

Uskonnollisissa