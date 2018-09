Ulkomaat

”Maailma on enemmän sekaisin kuin toivomme”, sanoo Saksan liittopresidentti ja varoittaa Suomea sisäpoliittisi

Berliini

Saksalla

ja Suomella on erityinen suhde, sanoo Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier https://www.hs.fi/haku/?query=frank-walter+steinmeier ”Näinä nopeiden muutosten aikoina on hyvä pysähtyä miettimään, miten syvällä Suomen ja Saksan ystävyyden juuret ovat kulttuurissa, taloudessa ja myös siinä, mikä oli Saksan osuus Suomen itsenäistyessä sata vuotta sitten.”Steinmeier ottaa vieraat vastaan Bellevuen linnan Amtszimmerissä. Pian Steinmeier ja hänen puolisonsa, tuomari Elke Büdenbender https://www.hs.fi/haku/?query=elke+budenbender ovat itse vieraina Suomen Presidentinlinnassa. Maanantaina alkaa tasavallan presidentin Sauli Niinistön https://www.hs.fi/haku/?query=sauli+niiniston isännöimä kolmipäiväinen valtiovierailu.”Olemme samanmielisiä kumppaneita miltei kaikissa asioissa.”Steinmeier odottaa keskusteluja painavista kysymyksistä kuten digitalisaation haasteista, Venäjä-suhteista ja Euroopan tulevaisuudesta. Häntä kiinnostaa myös päästä näkemään pohjoisempaa Suomea.”On hienoa päästä Ouluun. En tunne sitä osaa Suomea.”on Saksan suosituin poliitikko. Saksalainen Der Spiegel -lehti mittauttaa säännöllisesti saksalaispoliitikkojen suosiota. Steinmeier on vankasti ykkönen, sitä mieltä on 71 prosenttia vastaajista. Liittokansleri Angela Merkel https://www.hs.fi/haku/?query=angela+merkel on kakkonen, mutta hänen suosionsa oli tämän kesän mittauksessa alhaisin koskaan.Steinmeier on raskaan sarjan sosiaalidemokraatti ja ulkopoliitikko. Vaikka presidentillä on Saksassa vain vähän konkreettista valtaa, ajat ovat kuitenkin sellaiset, ettei Steinmeier jää syrjään maailmanpolitiikan rytinöistä.Steinmeieria luonnehditaan Donald Trumpin https://www.hs.fi/haku/?query=donald+trumpin vastakohdaksi ja taitavaksi diplomaatiksi. Uran merkittäviin vääntöihin kuuluvat esimerkiksi Iran- ja Ukraina-neuvottelut.Presidenttinä Steinmeier ei toimi vain kulisseissa, vaan hän tarttuu kiistoihin, jotka uhkaavat karata käsistä. Tavoite on, etteivät yhteiskunnan uudet jakolinjat kasva ylitsepääsemättömiksi.Kutsun Bellevuen linnaan saivat esimerkiksi saksanturkkilaiset jalkapallotähdet Mesut Özil https://www.hs.fi/haku/?query=mesut+ozil ja Ilkay Gündoğan https://www.hs.fi/haku/?query=ilkay+gundogan , jotka joutuivat hurjaan ryöpytykseen asetuttuaan alkukesästä yhteiskuvaan Turkin itsevaltaisen presidentin Recep Tayyip Erdoğanin https://www.hs.fi/haku/?query=recep+tayyip+erdoganin kanssa.Steinmeier sanoi tuolloin, että tilanne teki hänet miltei neuvottomaksi. Hän ymmärsi pelaajien saaman arvostelun, ja hän yhtyi siihen itsekin. Tapaamista Steinmeier kutsui sillanrakentamiseksi.Samalla tavalla Steinmeier kuvaa nyt rooliaan liittopresidenttinä: ”Näinä aikoina, kun näennäiset itsestäänselvyydet menettävät merkityksensä ja vastakkainasettelu lisääntyy, koen tehtäväkseni toimia suunnannäyttäjänä.”on kovilla niin Saksassa kuin koko Euroopassa. Steinmeierilla ei ole taikasanoja, mutta hänen mielestään nyt tarvitaan ongelmien ja konfliktien selkeää nimeämistä ja ratkaisemista.”Otetaan esimerkiksi pakolaisten kotouttaminen, joka ei aina ole ihan helppoa. Tarvitaan ratkaisukeskeistä politiikkaa, nimenomaan kuntatasolla, sekä aktiivista kansalaisyhteiskuntaa.”Bellevuen linnassa kahvipöydän vieressä on kirjahyllyn päällä Saksan perustuslaki. Seinälle on ripustettu Canaletton https://www.hs.fi/haku/?query=canaletton maalaama maisema Dresdenistä vuodelta 1753.Dresden on Saksin osavaltion pääkaupunki. Saksan huomio on viime viikot ollut juuri Saksinmaalla ja erityisesti Chemnitzin kaupungissa.Chemnitzissä elokuun lopussa tehty puukotus ja sitä seurannut äärioikeiston liikehdintä paljastivat taas hyvin suorasukaisesti Saksan jakautumisen ja ristiriidat. Äärioikeisto lähti aivan uudella tavalla kaduille.Steinmeier ymmärtää hyvin, että Chemnitz-uutisia seurataan muuallakin kuin Saksassa huolissaan. Äärioikeiston nousu on Euroopalle vakava paikka.”Pyrimme naapuriemme ja kumppaniemme kanssa vastaamaan haasteeseen niin, ettei uudelle nationalismille jää tilaa.”on kasvokkain mielenkiintoinen keskustelija, mutta hankala haastateltava. Presidentinkanslia on hyvin tarkka siitä, mitä Steinmeierilta saa siteerata.Steinmeier antoi vastauksensa HS:n kysymyksiin kirjallisesti.

Maailmanjärjestys on perusteellisessa murroksessa. Murros näkyy Nato-keskustelusta, maahanmuuttokeskustelussa, autoritaarisuuden nousuna Itä-Euroopassa. Karahtaako Eurooppa karille?

”Euroopan epäonnistuminen ei ole minulle vaihtoehto.”

”Olemme rakentaneet Eurooppaan instituutioita, joiden ansiosta meneillään on maanosamme historian luultavasti pisin rauhan kausi. Pystymme tiiviimpään yhteistyöhön kuin koskaan aiemmin, ja – mikä tärkeintä – ratkaisemaan erimielisyydet järkevästi ja rauhanomaisesti.”Steinmeier puhuu kompromissien tärkeydestä. Niitä tarvitaan, jotta Euroopan lähialueiden kriisit saadaan ratkottua ja maahanmuuton haasteisiin vastattua. ”Euroopan on etsittävä uusia lähestymistapoja yhteiseen eurooppalaiseen turvapaikkapolitiikkaan ja maahanmuuttolainsäädäntöön.””Euroopan epäonnistuminen ei ole minulle vaihtoehto.”

EU etsii itseään, ja Saksa on EU-maista vahvin. Mihin suuntaan haluatte viedä EU-keskustelua ja millaista roolia odotatte Suomelta?

”Yksin ajaudumme pelinappuloiksi.”

”Maailma Euroopan ympärillä muuttuu dramaattisesti. Venäjä määrittää omaa tulevaisuuttaan pikemminkin Euroopasta erillään kuin yhteistyössä sen kanssa. Kiinan nousu muuttaa globaalia voimatasapainoa, Britannia lähtee EU:sta ja Yhdysvallat empii omaa rooliaan.””Pidän ratkaisevan tärkeänä, ettei EU:n sisäisen yhtenäisyyden perustavanlaatuinen merkitys unohdu. Luotan siihen, että niin kauan kuin tämä merkitys säilyy kirkkaana mielessä, löytyy konkreettisia ratkaisuja ja kompromisseja myös kaikkein vaikeimpiin käytännön kysymyksiin.”Steinmeier varoittaa uhraamasta EU:n sisäistä yhtenäisyyttä sisäpoliittiselle pikavoitoille.”Yksin ajaudumme pelinappuloiksi, emmekä yksin pysty säilyttämään yhteiskunta- ja sosiaalimalliamme. Tämä koskee Suomea, mutta yhtä lailla myös Saksaa suurimpana EU-maana. Molemmat ovat samassa veneessä. Euroopan yhtenäisyyden vaalimisessa Suomella on painava sana sanottavanaan.”

Saksa vahvistaa otettaan maailmanpolitiikan toimijana. Mitä Saksan uusi rooli tarkoittaa?

”Maailma on paljon enemmän 'sekaisin' kuin toivomme.”

”Historialliset kokemukset leimaavat voimakkaasti Saksan – kuten muidenkin maiden, myös Suomen – ulkopolitiikkaa. Näihin kokemuksiin kuuluu kansallissosialistisen katastrofin lisäksi se uudistushenkinen tunnelma, joka seurasi vuoden 1989 rauhanomaisia vallankumouksia. On tunnustettava, että monet tuon ajan odotuksista ja toiveista olivat liian optimistisia. Maailma on paljon enemmän 'sekaisin' kuin toivomme.”Keskustelu siitä, mitä seurauksia maailmanpolitiikan uusilla asetelmilla on Saksan ulkopolitiikalle, on Steinmeierin mukaan vasta alkamassa. ”Valmius katsoa uutta todellisuutta silmiin kasvaa.”Steinmeierin vaikutelma on, että Saksassa ymmärretään aiempaa paremmin se, että Saksan taloudellinen mahti tuo mukanaan vastuuta. Hänestä on hyvä, että EU:n yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka etenee nyt aiempaa suuremmin askelin.”On oikein, että keskustelemme Euroopan suvereniteetin merkityksestä ja siitä, mitä ponnisteluja se meiltä vaatii. Mutta tämä kaikki ei ole helppoa maalle, joka vuoden 1989 jälkeen koki hyvin historiallisen onnen hetken, sen, että se oli vain ystävien ympäröimä.”

