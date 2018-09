Ulkomaat

Venäjällä aloitettiin kaksi Suomen-suhteita heikentävää kampanjaa – mutta aina oman väen harhautus ei onnistu

Kukaan

Loppukesästä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ei siis

Toinen

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva ulkomaantoimittaja, joka on työskennellyt Moskovassa, Washingtonissa ja Brysselissä.