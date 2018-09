Ulkomaat

Suomessa on vähemmän vastakkain­asettelua kuin muualla, uskoo Saksan liitto­presidentti – nyt hän haluaa tietä

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Steinmeier

Yksi

HS:n

Liittopresidentti

Korjaus 17.9. kello 16.38: Elke Büdenbenderin nimi korjattu.