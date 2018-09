Ulkomaat

Uutistoimisto: Ainakin kolme kuoli ammuskelussa Yhdysvaltain Marylandissa – HS seuraa, suora lähetys käynnissä

Yhdysvaltain

https://twitter.com/Harford_Sheriff/status/1042773302501167104

https://twitter.com/HellgrenWJZ/status/1042797916707020801

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy