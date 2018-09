Ulkomaat

Hämähäkit peittivät kreikkalaisen rannikkokaupungin rannat seiteillään

Nyt toistetaan : Pittoreskin kreikkalaiskaupungin maisemat näyttävät nyt kauhuelokuvan kulisseilta

Länsikreikkalaisen Aitolikon kaupungin maisemat ovat tällä viikolla näyttäneet erilaisilta kuin yleensä. Rantavyöhykkeen rannat, veneet ja tienviitat on peitetty valkoisella seitillä. Seittejä on satojen metrien mittaisella alueella rantavyöhykkeellä.



Pikkukaupungin asukkaiden mukaan ilmiö on harvinainen, mutta ei ennennäkemätön.



Kreikkalaistiedotusvälineille asiaa kommentoineiden asiantuntijoiden mukaan kesä on ollut lämmin ja kostea. Olosuhteet ovat olleet otolliset hämähäkkien syömien hyönteisten lisääntymiselle. Runsas ravintomäärä on puolestaan lisännyt hämähäkkien määrää.



Kummitus- tai kauhuelokuvaa muistuttavan näkymän odotetaan loppuvan, kun lämpötilat putoavat ja sateet yleistyvät.