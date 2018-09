Ulkomaat

Paavi tulee vierailulle Baltiaan, jossa häntä odottavat kymmenet­tuhannet ihmiset – Vierailua himmentää paljas

Aglona / Rēzekne

Lattiasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paikalliset

Aglonan

Latviassa

Epäilyksenalainen

Latvian

Laajasti

Opettaja

Paavin vierailu alkaa katolisesta Liettuasta ja päättyy maallisempaan Viroon

Paavin

Vilnassa

Latvia