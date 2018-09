Ulkomaat

Ainakin kahdeksan kuoli, kun asemiehet avasivat tulen kohti sotilas­paraatin yleisöä Iranissa

Ainakin

Terrorihyökkäykset

kahdeksan sotilasta kuoli ja 20 haavoittui hyökkäyksessä Khuzestanin maakunnassa Lounais-Iranissa. Haavoittuneiden joukossa on ainakin yksi nainen ja lapsi, uutistoimisto AFP kertoo. Haavoittuneet ovat kriittisessä tilassa.Iranin valtiollisen Fars-uutistoimiston mukaan kaksi asemiestä alkoi ampua sotilasparaatin yleisöön ja yritti sen jälkeen hyökätä arvovieraiden kimppuun. Turvallisuusjoukot ampuivat hyökkääjät.Iranissa vietettiin lauantaina useissa kaupungeissa Irakin sodan alkamisen muistojuhlaa.ovat harvinaisia Iranissa, joka on tiukasti valvottu poliisivaltio. Kurdikapinalliset hyökkäävät suhteellisen usein esimerkiksi asevoimien tarkastuspisteille, mutta kaupungeissa iskut ovat erittäin harvinaisia.Khuzestan on Irakin-vastaisella rajalla sijaitseva maakunta, jossa käytiin Irakin sodan aikana tuhoisia taisteluita. Maakunnassa on arabivähemmistö, josta merkittävä osa on sunnimuslimeita. Iran on shiialaisvaltio, jonka väestössä alle viisi prosenttia on arabeja.