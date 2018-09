Ulkomaat

Kirjoittaja on HS:n Pekingin-kirjeenvaihtaja.

on 5,6 miljoonaa autoa, ja nyt yksi niistä on meidän pihassa.Se on seitsenpaikkainen, hopeanvärinen Ford, jonka rekisterikilven viimeinen numero on 7. Se määrää, että tällä hetkellä emme saa ajaa perjantaisin aamuseitsemän ja iltakahdeksan välillä.Pekingissä bensiinillä kulkevat autot sekä hybridiautot on jaettu rekisterikilpien perusteella viiteen ryhmään, ja jokaiselle ryhmälle on annettu ajokielto tietylle päivälle.Päivä vaihtuu aina kolmen kuukauden välein, lokakuussa meidän päiväksemme muuttuu maanantai. Jos meillä olisi sähköauto, ajaa saisi ilman rajoituksia.Kiina kannustaa ihmisiä sähköautojen suuntaan. Nauratti, kun naapuri kertoi lapsensa koulutehtävästä, jossa piti kertoa, miten maailma pelastuu. Puolet luokasta oli vastannut, että maailman pelastaa se, että meidän isä vaihtaa sähköautoon.Viime vuoden lopussa pelkällä sähköllä kulkevia autoja oli kuitenkin vasta 171 000. Se ei ole Pekingin mittakaavassa kummoinenkaan luku.asuneet Pekingissä pian kaksi vuotta. Jos joku olisi sanonut minulle ensimmäisen kuukauden aikana, että vielä tulee päivä, jolloin autoilemme täällä, olisin huvittunut ja kieltänyt sen mahdottomana ajatuksena.Liikenne on nimittäin liki poikkeuksetta ensimmäinen asia, joka kevyesti kauhistuttaa kaupunkiin saapujaa. Ruuhka-aikaan muutaman kilometrin matkaan voi mennä tunti, ja vaikka kaistoja olisi yhteen suuntaan vain neljä, autoja on silti kuudessa jonossa. ”Kaista” on hapuileva käsite.Sen näkee hyvin vaikka tästä videosta:Lisäksi auton hankkiminen on hankala prosessi. Pekingissä rekisterikilpiä jaetaan arvonnoissa, joita pidetään kuusi joka vuosi. Voittaminen on vaikeaa: elokuussa arvontaan osallistui 2,9 miljoonaa ihmistä, kun kilpiä oli jaossa 6 333.Meidän autossamme on leasing-sopimus. Se maksaa kokonaisuudessaan 380 euroa kuukaudessa. Bensa on 92-oktaanista ja sen litrahinta on nyt 7,54 yuania litralta eli 0,96 euroa.Tämäkin on sanottava ääneen: Pekingissä autoilussa on vähän järkeä.Savusumu on iso ongelma. Tutkimusten mukaan noin viidesosa ilmansaasteista johtuu liikenteestä. Auton omistamisesta on tehty vaikeampaa, jotta autojen kokonaismäärää saataisiin laskettua. Myös päästömääriä tarkkaillaan. Teiden varsilla on mittauspisteitä, ja kuljettajaa sakotetaan, jos auto saastuttaa liikaa.autoa ajaa mieheni, koska hän on se, joka auton halusi.Kiinalaisen ajokortin hankkiminen oli teoriassa helppoa ja käytännössä vaikeaa, sillä selkeitä ohjeita prosessista oli hankalaa löytää. Sitä varten tarvittiin terveystarkastus sekä lupia eri luukuilta eri puolilta Pekingiä. Osa luvista oli voimassa vain yhden vuorokauden.Suomalainen ajokortti pitää kääntää kiinaksi, sanoi yksi, ja sitten toinen totesi, ettei tarvitsekaan. Lopulta käännöksessä auttoi ajoneuvoviraston ystävälliseksi osoittautunut vartija.Kun olin ensimmäistä kertaa mieheni kyydissä, jännitti niin, että puhuminen oli vaikeaa. Hän on rauhallinen kuljettaja, mutta ongelma on se, että moni muu ei ole.Pahimpia ovat koppimopotaksien kuljettajat, jotka puikkelehtivat liikenteen seassa vailla itsesuojeluvaistoa. Sähkömopot ovat oma haasteensa sekä tietenkin se, että kaiken aikaa kuka tahansa voi tehdä mitä tahansa. Yksisuuntainen katu on harvoin yksisuuntainen.että Pekingissä vallitsee hienoimman auton laki; se väistää, jolla on rupuisin menopeli. Liikenteessä suuri osa autoista on varustettu etu- ja takakameroilla. Jos kolari tulee, kamera kertoo, kuka mokasi.Paikallisten mielestä on erikoista, että nelivuotiasta varten autossamme on turvaistuin. Monet eivät käytä edes turvavöitä.Tiet ovat täynnä valvontakameroita. Pekingissä jokaisella autoilijalla on 12 pistettä. Niitä menettää tietysti vakavista rikkeistä, mutta myös esimerkiksi silloin, jos ajaa kaistojen ulkopuolella tai vaikkapa tööttää liikaa.Jos kaikki pisteet kuluvat, joutuu ajamaan ajokortin uudelleen. Käytännössä niin kuulemma harvemmin kuitenkaan tapahtuu, koska pisteitä voi siirrellä esimerkiksi puolisoiden välillä.Olin pitkään auton hankkimista vastaan. Mutta totta se on sekin, millä naapuri lohdutti: auto tuo uudella tavalla ulottuville kaupungin ja sen lähikylät – ja koko maan.Nyt suunnittelemme matkaa Sisä-Mongoliaan. Ruohoaroilla on Airbnb-jurttia, ja sinne pääsee käytännössä vain autolla.