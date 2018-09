Maailman johtajat kokoontuvat tällä viikolla YK:ssa – Huomio on Yhdysvalloissa ja Venäjässä, mutta kulissien takana valtaansa kasvattaa Kiina

Ulkomaat

Maailman johtajat kokoontuvat tällä viikolla YK:ssa – Huomio on Yhdysvalloissa ja Venäjässä, mutta kulissien t

YK, New York

Tittelit

Kiina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

YK:n

Profiilin

Kiinan

Myös