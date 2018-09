Ulkomaat

Puhemies pyrkii valitsemaan pääministeriehdokkaan, jolla on mahdollisuudet saada politiikkaansa läpi. Ydinkysymys onkin seuraava: miten Kristersson voi varmistua ruotsidemokraattien tuesta ja samalla pitää kiinni lupauksestaan olla neuvottelematta heidän kanssaan?



Etenkin keskustalle ja liberaaleille on kynnyskysymys, että heidän edustamansa hallitus ei anna ruotsidemokraateille vaikutusvaltaa. Liberaalien johtaja Jan Björklund https://www.hs.fi/haku/?query=jan+bjorklund on sanonut julkisuudessa luvanneensa adoptiolapsilleen, ettei ikinä tule olemaan sellaisessa mukana. Keskustan Annie Lööf https://www.hs.fi/haku/?query=annie+loof on yhtä lailla tehnyt ruotsidemokraattien vastustamisesta tavaramerkkinsä.



Tilanne ei ole helppo ruotsidemokraateillekaan. Heille oikeistohallitus olisi lähtökohtaisesti mieluisampi vaihtoehto kuin vasemmistohallitus. Samalla puheenjohtaja Jimmie Åkessonin https://www.hs.fi/haku/?query=jimmie+akessonin täytyisi pitää väkensä edessä vaaliyön lupauksensa, että tällä kertaa puolue hyödyntää kasvunsa ja ottaa vaikutusvaltaa ”oikeasti”.



Hänen pitäisi siis pystyä osoittamaan, että mahdollinen oikeistohallitus toteuttaisi näkyvästi heidän toiveitaan.



Toistaiseksi siitä ei ole mitään merkkejä. Oikeistoallianssi kertoi viime viikolla päässeensä sopuun siitä, että he eivät jatkossakaan halua antaa ruotsidemokraateille yhtäkään valiokuntien puheenjohtajapaikkaa. Tässä vaikutti juuri keskustan ja liberaalien paine.



Nähtäväksi jää maanantaina myös se, mitkä oikeistopuolueet tukevat toiseksi varapuhemieheksi ruotsidemokraattien Björn Söderiä https://www.hs.fi/haku/?query=bjorn+soderia . Vasemmistopuolue on asettanut kisaan kilpailevan ehdokkaan.



Mahdollisesti jo tiistaina Ruotsissa äänestetään nykyisen pääministerin, sosiaalidemokraattien Stefan Löfvenin https://www.hs.fi/haku/?query=stefan+lofvenin asemasta. Tässä äänestyksessä oikeiston ja ruotsidemokraattien äänet mitä luultavimmin kaatavat Löfvenin ja hänen mukanaan myös vanhan hallituksen.



Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Löfvenistä voisi tulla uudestaan pääministeriä nyt alkavissa hallitustunnusteluissa. Löfvenin tavoite on houkutella liberaalit ja keskusta hylkäämään oikeistoallianssi ja liittymään hänen itsensä johtamaan hallitukseen. Tällainen hallitus ei tarvitsisi ruotsidemokraattien ääniä hallitakseen.



Vasemmistopuolueen tukea se sen sijaan tarvitsisi. Sekään ei ole keskustalle ja liberaaleille helppo pala nieltäväksi.